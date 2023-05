Ceará e um título de reconstrução: o torcedor alvinegro merecia ser campeão

O Ceará Sporting Club foi campeão da Copa do Nordeste. Um título de reconstrução, de novo rumo e de esperança. Muito além da grandeza do feito, dos heróis em campo, é da torcida: o alvinegro merecia ser campeão. Nos últimos anos, a grandeza da massa preto e branco é prova do irracional.

A subversão da lógica existe aqui: quando não há nada, o amor é tudo. Os alvinegros trouxeram o clube até aqui, foram alicerce, pressão, cobrança e, sempre, apoio. Na Ilha do Retiro, contra o Sport, se encerra a escrita de três anos sem títulos para quem já esperou demais sem ser recompensado.

Por isso, ao torcedor, a êxtase do momento. De gestões controversas, afastamento, crise e frustrações, um respiro importante em um momento extremamente simbólico e necessário. O trabalho está longe de ser concluído, mas o torcedor do Ceará, agora, detém três títulos do Nordestão.

Legenda: O Ceará conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste, somando os títulos de 2015, 2020 e 2023 Foto: divulgação / CBF

A grande missão é a volta para a Série A, com 35 rodadas de Série B pela frente. Há Eduardo Barroca no comando, uma ideia inicial, mas muitos reparos. A temporada segue de resiliência, mas a equipe, sim, triunfou no 1º semestre. Assim, todos ganham uma perspectiva para o trabalho (e a crença).

Aos mais incrédulos, a maldição dos pênaltis também parece exorcizada. Quando as forças sempre caminhavam como se fossem contrárias, o fluxo pôde ser invertido. No fundo, mais um capítulo nos 108 anos de uma instituição formada por gente, do Time do Povo, que é “todo coberto de glórias”.

O Ceará é campeão. A frase é simples, mas fala pelo passado e o presente já projetando o futuro.

