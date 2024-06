Seleção Brasileira perdeu apenas uma vez para Costa Rica; veja histórico

A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa América diante da Costa Rica nesta segunda-feira (24). O adversário não costuma trazer problemas para a amarelinha. Em 11 jogos, o Brasil venceu em dez oportunidades e perdeu apenas uma vez. A partida acontece às 22 horas (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela 1ª rodada do torneio.

As disputas estão divididas da seguinte forma: três vezes em Copas do Mundo, duas vezes pela Copa América, outras três pelo Campeonato Pan Americano e mais três encontros em amistosos.

O único revés brasileiro aconteceu há 64 anos atrás, no dia 10 de março de 1960, pelo placar de 3 a 0 para os costarriquenhos, em jogo válido pelo Pan Americano.

Contra a Costa Rica, o Brasil costuma fazer muitos gols. A média de gols da Seleção Brasileira neste confronto é de 3,09 gols por partida. São 34 gols feitos e apenas nove sofridos. A maior goleada do duelo aconteceu em 1956, quando o time brasileiro venceu “Los Ticos” pelo placar de 7 a 1.

Legenda: Ronaldo é um dos principais atacantes da história do futebol mundial Foto: reprodução

O posto de artilheiro do confronto está com dois brasileiros, Ronaldo Fenômeno e Larry, com quatro gols cada.