Seleção brasileira feminina embarca para Austrália rumo à Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de futebol embarcou rumo à Austrália, na madrugada desta segunda-feira, (3), para a Copa do Mundo de 2023. As 23 convocadas pela treinadora Pia Sundhage viajaram em grande estilo, com trajes exclusivos, feitos especificamente para a viagem rumo ao Mundial.

Esta é a primeira vez que a Seleção feminina viaja em voo fretado para a Copa do Mundo. Com esse benefício, puderam escolher o melhor horário para o voo e o trajeto até Gold Coast, onde farão as duas primeiras semanas de preparação para a estreia, já no país do Mundial.

As meninas do Brasil devem desembarcar na Austrália na noite de terça-feira, (4), já com algumas adaptações ao fuso horário local, pois vão fazer alguns procedimentos durante o voo para facilitar a acomodação no país.

PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO EM GOLD COAST

O primeiro treino da Seleção em solo australiano acontece somente na quinta-feira, (5), 11h (22h de Brasília), já que a quarta-feira será destinada ao descanso das atletas e da comissão. Após três dias na Austrália, as meninas do Brasil terão um dia de folga, na segunda-feira, (10).

A programação feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), prevê oito dias de treino, até o dia 18 de julho, quando as meninas embarcam para Brisbane, cidade que será a base do Brasil durante a primeira fase da Copa.

A Seleção estreia no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), diante do Panamá, em Adelaide.

PROTESTO

No avião da seleção brasileira há frases grafadas que carregam uma mensagem de apoio às mulheres que, até os dias atuais, sofrem discriminação. As frases escritas em inglês dizem que:

“Nenhuma mulher deveria ser forçada a cobrir a cabeça”

“Nenhuma mulher deveria ser morta por não cobrir a cabeça”

"Nenhum homem deveria ser enforcado por dizer isso"

FOTOS EMBARQUE

Legenda: Seleção brasileira feminina embarcou para Austrália nesta segunda visando Copa do Mundo Foto: Thaís Magalhaes/CBF

Legenda: Seleção brasileira feminina embarcou para Austrália nesta segunda visando Copa do Mundo Foto: Thaís Magalhaes/CBF

Legenda: Seleção brasileira feminina embarcou para Austrália nesta segunda visando Copa do Mundo Foto: Thaís Magalhaes/CBF

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto