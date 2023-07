Brasil x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil enfrenta o Chile, neste domingo, (2), em amistoso no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 10h30. O jogo será o último da seleção brasileira feminina antes da Copa do Mundo de 2023.

Após o amistoso, na segunda-feira, (3), a Seleção comandada por Pia Sundhage embarca para a Austrália visando o Mundial. As meninas vão primeiro para Gold Coast, onde farão a preparação para o torneio.

O Brasil, na Copa do Mundo, vai dividir o Grupo F com França, Panamá e Jamaica. A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de julho diante do Panamá, às 8h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lelê; Antonia, Kathellen (Lauren), Rafaelle (Mônica) e Tamires; Kerolin, Ary Borges, Nycole e Adriana (Andressa Alves); Geyse (Marta) e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

Chile: Antonia Canales; Michelle Olivares (Ambar Soruco), Camila Sáez, Catalina Figueroa e Fernanda Pinilla; Yastin Jiménez, Yessenia López e Karen Araya; Daniela Zamora, Yenny Acuña (Valentina Vanarrete) e Javiera Grez. Técnico: Luis Mena.

BRASIL X CHILE | FICHA TÉCNICA

Data: 02/07/2023

Horário: 10h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília