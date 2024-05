Saulo Mineiro responde sobre especulações da volta de Vina ao Ceará: ‘Ia ser muito bom’

O atacante Saulo Mineiro, do Ceará, reforçou o seu apoio a uma possível volta do meia-atacante Vina ao Vovô, em conversa exclusiva com o Diário do Nordeste. Um possível retorno do Vina tem sido especulado entre os torcedores do Ceará nas últimas semanas.

“Ia ser muito bom, ia somar com a gente aqui, ajudar a gente aí nesse objetivo nosso na Série B”, disse Saulo Mineiro em conversa com o jornalista Samuel Conrado, do Diário do Nordeste. Vina e Saulo atuaram juntos no Ceará em 39 partidas.

Vina vestiu a camisa do Ceará entre as temporadas 2020 e 2023, atuando em 168 jogos pelo Alvinegro, somando 46 gols e 31 assistências. Após deixar o clube, ele acertou com o Grêmio e posteriormente foi transferido ao Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Com a camisa da equipe saudita, foram 22 jogos disputados na atual temporada e dois gols marcados. A equipe, porém, acabou sendo rebaixada no Campeonato Saudita.

Legenda: Vina comemora gol contra o Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

No último dia 20, o volante Richardson, do Ceará, respondeu ao meia-atacante Vina em um comentário de uma publicação em uma rede social, pedindo o retorno do jogador ao Vovô.

“Sou seu fã irmão”, disse Vina em postagem de Richardson após o jogo entre Operário-PR e Ceará, pela Série B do Brasileirão 2024. Em resposta ao ex-companheiro de Vovô, Richardson comentou a hashtag #VoltaVina, pedindo o retorno do meia a Porangabuçu.