Saulo Mineiro brilha e Ceará bate o Vitória no Castelão; veja como foi o jogo

O Ceará bateu o Vitória por 3 a 1 neste sábado (6), no Castelão, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados no 2º tempo por Jacaré (18'), Vico (33') e por Saulo Mineiro (42' e 47').

O jogo

O 1º tempo foi de pouca inspiração no calor do Castelão. O Vitória pouco ameaçou a meta de Richard, tendo em David pelo extremo esquerdo seu atleta mais incisivo.

A equipe de Guto Ferreira não mudou daquela que empatou com o ABC, com Naressi, Marlon e Wescley sendo os mais criativos no meio de campo que buscou explorar a explosão de Saulo Mineiro pelo lado esquerdo. O atacante criou duas oportunidades em contragolpes, mas errou na finalização.

Faltou inspiração de ambos os lados para superar as defesas, com Marlon desperdiçando boa chance no passe de Naressi na grande área.

O lance mais perigoso da etapa inicial veio com Kelvyn, nos minutos finais, com chute forte na entrada da área acertando a trave esquerda do gol rubro-negro.

Jacaré inspirado

Legenda: Jacaré entrou na 2ª etapa e mudou a partida Foto: Thiago Gadelha

A mudança do duelo começou com a entrada do atacante Vitor Jacaré no 2º tempo no lugar de Wescley. O camisa 40 caiu pelo extremo esquerdo e incomodou muito a defesa do setor direito adversário.

Aos 18 minutos, Saulo ganhou da marcação em contragolpe, tocou para Marlon, que lançou para Jacaré infiltrar e chutar com força para o fundo das redes rubro-negras, abrindo marcador.

Porém, aos 31, Klaus e Richard não se entenderam na cobertura próxima à área. O goleiro barrou David e cometeu pênalti, convertido aos 33 por Vico.

Guto lançou Rick e deixou Saulo como homem mais à frente para explorar as infiltrações. Aos 42 minutos, Jacaré venceu disputa no extremo esquerdo e cruzou na cabeça de Saulo. O goleiro Yuri defendeu mas, na sobra, Saulo tocou para o gol, fazendo o 2º e deixando o Vovô na frente novamente.

Legenda: Atletas que estavam no título brasileiro de Aspirantes participaram ativamente dos gols Foto: Thiago Gadelha

Para fechar o marcador, Rick tocou para o camisa 73 na entrada da área, com chute do "Coração Valente" aos 47 no canto esquerdo do arqueiro.

O resultado deixa o Vovô na liderança no Grupo A da Copa do Nordeste, com 4 pontos. Na próxima rodada, encara o Altos/PI, no sábado (13), às 16h.



Ficha técnica

2ª rodada do Grupo A do Copa do Nordeste, na Arena Castelão

Ceará

Richard; Eduardo, Klaus, Lacerda, Kelvyn; William Oliveira; Wescley, Naressi, Marlon, Saulo; Vizeu.

Técnico: Guto Ferreira

Vitória

Yuri; Edvan, Wallace, João Victor, Pedrinho; Guilherme Rend, Bispo; Vico, Neto, David; Samuel

Técnico: Rodrigo Chagas.