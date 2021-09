Sarto envia para a Câmara projeto que oferecerá bolsas de até R$ 1,2 mil a atletas de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), assinou, na tarde desta quinta-feira (23), Projeto de Lei (PL) de criação do Bolsa Esporte, programa voltado a atletas e técnicos esportivos. O projeto, conforme o gestor municipal, será enviado ainda hoje para apreciação da Câmara Municipal.

O programa visa a oferecer apoio financeiro como incentivo a esportistas e treinadores de diversas modalidades. Ao todo, serão concedidas 1.175 bolsas, divididas em cinco categorias:

Iniciante: R$ 300 (700 bolsas)

Intermediário: R$ 600 (300 bolsas)

Avançado: R$ 1,2 mil (75 bolsas)

Técnico Intermediário: R$ 400 (80 bolsas)

Técnico Avançado: R$ 800 (20 bolsas)

Técnicos e atletas de alta performance

Conforme o prefeito, a novidade do projeto é o oferecimento de aportes a técnicos, o que não existe em outras capitais brasileiras. "Nós vamos, também, dar incentivo ao treinador, que, por vezes, por vocação, percebe um atleta de ponta, sabe garimpar esse talento e vai burilá-lo até o estrelato", declarou.

Sarto acrescentou que a bolsa avançada será reservada para atletas de alta performance, que atendam a padrões e critérios exigidos em competições internacionais. Além disso, ele destacou a busca por talentos na Rede Cuca, que atende jovens da periferia da Capital.

Envio para a Câmara

Ao lado do secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, Ozires Pontes, o gestor municipal apontou que o investimento inicial do projeto é de R$ 6,5 milhões anuais. Na ocasião da assinatura do projeto, Sarto se mostrou confiante acerca da aprovação pelos parlamentares.

"Tão logo aprove, a gente vai lançar o edital pela Prefeitura de Fortaleza", afirmou Sarto antes de assinar o documento, que também contou com assinatura do vice-campeão mundial de natação Kal Aragão como testemunha.