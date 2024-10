Santos x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A dois pontos do G-4, o Ceará tem jogo decisivo diante do Santos, nesta terça-feira (22), às 19h, em confronto pela 33ª rodada da Série B. Na disputa na parte de cima da tabela, as duas equipes encaram o duelo como fundamental na busca pelo acesso à elite do futebol nacional. O encontro entre Peixe e Vovô acontece na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

Depois de bater o Ituano por 2 a 1, no Novelli Júnior, o Ceará teve apenas dois dias de preparação até entrar em campo novamente. Aylon e Lucas Rian marcaram os gols da vitória alvinegra sobre o Galo de Itu, que fez o Vovô pular para a 5ª posição com 51 pontos. A partida contra o Santos é uma das que abre a rodada, com isso, o time de Léo Condé pode chegar à 3ª colocação da Série B.

Na briga pela ponta da tabela desde o começo da competição, o Santos vive oscilação, com duas derrotas nos últimos cinco jogos, e vai para o confronto depois de perder por 3 a 2 para a Chapecoense. Apesar da derrota na Arena Condá, o time de Fábio Carille permanece na liderança com 56 pontos somados até aqui. O time santista tem 16 vitórias, 8 empates e 8 derrotas na competição.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS NO VOVÔ

Com apenas um treino em campo, no CT do Primavera, depois de bater o Ituano, Léo Condé teve pouco tempo para fazer mexidas no time que venceu na última rodada. O comandante alvinegro não tem problemas para montagem da equipe, sem desfalques por suspensão e nem retornos.

Apesar da falha individual no gol do Galo de Itu, o zagueiro João Pedro Tchoca deve permanecer na titularidade. No banco de reservas, o Ceará tem as opções de Luiz Otávio e Matheus Felipe, que seguem à disposição. No meio-campo, a disputa mais acirrada fica por conta de De Lucca e Richardson, um em busca pela permanência como primeiro volante e outro de olho na vaga.

Na partida passada, Lucas Rian, em jogada de contra-ataque, fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra e que garantiu a vitória, de virada, ao time de Porangabuçu. O atleta, que atua na ponta-direita, entrou no lugar de Lucas Mugni, foi uma mudança de Léo Condé para projetar o time mais para o ataque.

“No intervalo fizemos correções de posicionamento, arriscamos mais, tiramos um meia e colocamos mais um atacante. Ficamos praticamente com quatro atacantes em campo, seguimos com mais volume de jogo mas sem conseguir ser efetivo. Fizemos mais alguns ajustes, depois veio o gol de empate com o Aylon, conseguimos também a virada com uma bela jogada individual do Lucas Rian. Administramos no final, marcamos bem o Ituano, controlamos o ímpeto deles. De um modo geral, foi uma vitória merecida e consistente da equipe por tudo aquilo que construímos no jogo”, avalia o Léo Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

CEARÁ VISITANTE

O triunfo em Itu, na última rodada, quebrou sequência de quatro jogos sem vitória fora de casa e fez o Ceará pular para o 7º melhor aproveitamento (31,3%), no quesito visitante nesta Série B. Em 16 oportunidades que atuou longe da capital cearense, o Vovô trouxe na mala 15 pontos, com um desempenho na base de 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, além de 21 gols marcados e 25 derrotas.

Na reta final da segundona, o time de Porangabuçu tem seis confrontos decisivos, três em casa e três como visitante. Além do Santos, a equipe encara ainda Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e Guarani, na cidade de Campinas.

Agora com concentração para arrancar pontos do time santista, Léo Condé avaliou, em coletiva pós-jogo, as dificuldades na Vila Belmiro, mas assegura força do elenco do Ceará para o confronto.

"Eu tenho falado muito, é sempre jogo a jogo, passo a passo, a gente não saiu com planejamento nenhum de pontuação. A gente fez um planejamento de fazer um jogo forte e competitivo contra o Ituano. E agora contra o Santos, novamente, vamos, no primeiro momento, descansar, recuperar os atletas, criar uma mobilização grande, a gente sabe a dificuldade que é jogar contra o Santos na Vila Belmiro, mas a gente sabe a força da nossa equipe. Nós temos tudo para fazer um grande jogo, e a partir do momento que a gente fizer uma grande partida, podemos levar um bom resultado para casa", ressalta o comandante alvinegro.

COMO CHEGA O PEIXE?

Contra a Chapecoense, o Santos teve dificuldades com a defesa e acabou tomando três gols do time catarinense. De olho no problema e para o confronto diante do Ceará, Fábio Carille terá os retornos de três titulares: o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca. Os atletas cumpriram suspensão na partida realizada em Santa Catarina.

No recorte dos últimos cinco jogos, o Peixe tomou oito gols e somou apenas duas vitórias, junto de duas derrotas e um empate. Apesar disso, a equipe santista detém a quarta melhor defesa, com 28 gols sofridos em 32 rodadas disputadas. O Santos fica atrás, neste quesito, apenas de Mirassol, Operário, Avaí-SC e Novorizontino.

Já no setor ofensivo, o Santos tem o segundo melhor ataque, com 48 gols marcados, dois a menos que o Ceará. O meia-atacante Giuliano é o artilheiro do time na Série B, com 9 gols feitos, seguido por Guilherme, que tem 8. A lista do time alvinegro tem ainda Willian Bigode, com 5, e segue com Diego Pituca, que marcou em três ocasiões.

Dentro de casa, o Santos soma 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas em 16 partidas em São Paulo. A equipe somou 34 pontos e tem o 5º melhor aproveitamento neste quesito. Os únicos resultados negativos na competição foi um 2 a 1, contra o Botafogo-SP, na 8ª rodada, e 1 a 0 para o Avaí, pela 21ª rodada, dia 17 de agosto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermon, Gil, Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano; Willian Dubgod, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA | SANTOS X CEARÁ

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Data: 22/10/24 (terça-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Árbitra de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)