Santa Cruz x Ferroviário: confira horário, local e prováveis escalações

O Ferroviário esteve no G4 em 6 das 11 rodadas até então no Grupo A da Série C, mas mesmo invicto há 6 jogos, deixou a zona de classificação ao empatar na rodada anterior com o Altos por 1 a 1 em Teresina. Por isso, o objetivo coral é retornar ao G4 o mais rápido possível, o que acontecerá já neste domingo (15) se vencer pela 12ª rodada, quando enfrenta o Santa Cruz, no Arruda, às 18 horas.

A combinação é simples. O time coral é o 5º colocado com 17 pontos, e se vencer, chegará a 20, mas estará no G4, já que o líder Botafogo/PB (19 pontos) e Volta Redonda (4º colocado com 17 pontos) se enfrentam.

Como o time coral tem a mesma pontuação do 2º colocado, o Manaus, vencer e abrir vantagem dentro do G4 é o ideal para time de Francisco Diá restando apenas 6 rodadas para o fim da 1ª Fase. No melhor dos cenários, o Tubarão da Barra pode acabar a 12ª rodada como vice-líder com 20 pontos e abrindo 3 pontos para o 5º colocado.

"A Série C é um campeonato muito equilibrado todo ano, estamos no caminho certo. Estamos há seis jogos sem perder, e mesmo fora do G4 temos a mesma pontuação do 2º colocado. Preciamos somar os 3 pontos para que a gente volte. O importante é a gente estar ali no bolo, para nas rodadas finais definir a classificação", declarou o atacante Augusto, autor do gol do empate nos acréscimos diante do Altos/PI.

Para o atacante, o gol é importante para dar confiança a ele, que deve substituir Gabriel Silva que rompeu dois ligamentos do tornozelo. Ele ficará fora por 45 dias.

Chegadas e saídas

E para voltar a vencer na Série C, o Ferroviário contratou. O meia-atacante Dioguinho e o atacante Márcio Sérgio, chegaram esta semana, estão regularizados e deve estrear. O lateral-direito Polegar também foi contratado, agora em definitivo junto ao América/RJ, mas ainda não foi apresentado e só deve estrear na próxima rodada.

Com a chegada de Polegar, Roni foi emprestado ao América/RN até o fim da Série D, e o volante Felipe Macena deixou o clube.

Santa Cruz

O time pernambucano ainda é o último colocado do Grupo A, mas finalmente venceu a primeira, ao bater o Floresta por 2 a 0 fora de casa. Animado com o resultado, já que reduziu a distância para deixar o Z2 para apenas 2 pontos, o Santa Cruz mira sequência positiva contra o Ferroviário.

"Jogo contra o Ferroviário é mais um confronto difícil, mas a vitória (por 2 a 0 sobre o Floresta) já deu um ânimo. Foi importante para dar uma arrancada no campeonato e sair da zona de rebaixamento", disse Jaílson.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série C - 1ª Fase -12ª rodada

Local: Arruda, em Recife (PE)

Data: 15 de Agosto de 2021 - 18 horas

Árbitro: Thayslane de Melo Costa - SE

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios - SE e Renner Lisboa dos Santos - SE

Ferroviário Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson Santos, Emerson, Wesley Dias, Reinaldo, Edson Cariús e Augusto. Técnico: Francisco Diá Santa Cruz Jordan, Lucas Rodrigues, Breno Calixto, Júnior Sergipano, William Alves, Leonan, Maycon Lucas, Tarcísio, Jailson, Pipico e Bruno Moraes. Técnico: Roberto Fernandes