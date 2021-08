Mesmo invicto há 6 rodadas, Ferroviário deixa o G4 após 11ª rodadas e precisa reagir na Série C

O Ferroviário empatou com o Altos/PI na última sexta-feira (7), por 1 a 1 em Teresina, deixando o G4 do Grupo A da Série C ao fim da 11ª rodada. O Tubarão da Barra, que esteve no G4 por 6 rodadas, sendo líder na 3ª e 8ª rodadas, é um dos times mais competitivos do Grupo A, mais precisa ligar o sinal de alerta restando 7 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Afinal, o Grupo A é muito equilibrado e deve ser definido por uma margem muito pequena de pontos entre o líder, os 4 classificados e os que ficarão fora do 1º quadrangular. A classificação após a 11ª rodada ilustra bem isso.

O Ferrão hoje é o 5º colocado com 17 pontos, mesma pontuação do vice-líder Manaus, Tombense (3º) e Volta Redonda (4º), mas só 1 ponto à frente do 6º colocado, o Paysandu. Do líder Botafogo/PB com 19 pontos para o 6ºcolocado, o Paysandu, a diferença é de apenas 3.

E a tendência é que os 6 clubes disputem as 4 vagas até o fim da 1ª Fase, com Altos, Floresta, Jacuipense e Santa Cruz lutando para não cair.

Assim, o time coral enfrenta um paradoxo. Está invicto há 6 rodadas, mas o excesso de empates (4) não permitiu que o clube acumulasse uma "gordura" dentro do G4.

Acirrada

A Série C é competitiva, com um grau de dificuldade considerável para a estrutura dos clubes participantes, por isso a campanha coral, apesar de ser considerada boa, precisará melhorar para garantir a vaga que escapou nos últimos 2 anos. A média histórica para alcançar o G4 em 4º lugar é de 27 pontos, considerando as edições de 2012 a 2020.

A média é feita para se ter uma base do que cada clube precisa, mas acontece de em algum ano a pontuação ser alta como em 2013/2015 e 2020), ou mais baixa. Por exemplo, o Sampaio em 2013 fez 33 pontos e foi o 4ºcolocado, assim como o Paysandu fez apenas 24 pontos em 2012 e avançou.

Pontuação do 4º colocado de 2012-2020

2020 - Paysandu (29)

2019 - Confiança (26)

2018 - Botafogo-PB (26)

2017 - Confiança(25)

2016 - ASA (26)

2015 - Confiança (31)

2014 - Paysandu (26)

2013 - Sampaio (33)

2012 - Paysandu (24)

Campanha coral

Em 11 jogos, o Ferrão venceu 4 partidas, empatou 5 e perdeu duas, marcando 8 gols e sofrendo 7, com 51,5% de aproveitamento.

A equipe do técnico Francisco Diá é competitiva, com a 2ª melhor defesa do Grupo A, média de 0,6 por jogo. O goleiro Rafael, os zagueiros Richardson e Vitão são o ponto da equipe. Em 11 rodadas, a defesa coral não foi vazada em 6.

Mas o ataque também tem dificuldade em marcar (0,7 por jogo). O setor só fez mais de um gol em apenas um jogo, na vitória diante do Paysandu em Belém (2x0) e passou em branco em 4 jogos.

Mas há margem de evolução para o time de Dia, que conta com bons volantes como Wesley Dias e Emerson Souza, e meias criativos como Reinaldo e Diego Viana, que podem municiar os atacantes. Adilson Bahia e Augusto já mostraram seu faro de gol em outros momentos e Edson Cariús, este mais centroavante e artilheiro, chegou recentemente para melhorar o ataque,

Se mantiver esse aproveitamento, o clube chega aos 27 pontos, que é a média histórica, mas só se classificará se algum concorrente cair de produção.

O certo é que o Ferrão tem 7 jogos para buscar a classificação. Analisando a tabela coral, o time terá 4 jogos em casa e 3 fora, sendo 4 confrontos diretos: Tombense (em casa), Volta Redonda (fora), Paysandu (c) e Manaus (f).

Além disso, o Ferrão enfrenta 3 times ameaçados de rebaixamento: Santa Cruz (f), Jacuipense (c) e Floresta (c).

Jogos que faltam ao Ferrão

12ª rodada - Santa Cruz x Ferroviário - 15/08 - 18 horas

13ª rodada - Ferroviário x Tombense - 21/08 - 15 horas

14ª rodada - Ferroviário x Jacuipense - 28/08 - 15 horas

15ª rodada - Volta Redonda x Ferroviário - 04/09 - 11 horas

16ª rodada - Ferroviário x Paysandu - 13/09 - 15 horas

17ª rodada - Manaus x Ferroviário - 19/09 - 16 horas

18ª rodada - Ferroviário x Floresta - 25/09 - 17 horas