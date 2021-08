Ferroviário anuncia dois reforços para melhorar setor ofensivo na Série C

O Ferroviário anunciou dois reforços para o setor de frente para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram contratados o meia-atacante Dioguinho e atacante Mário Sérgio, reforçando um ataque que tem marcado poucos gols na competição.

O atacante Mário Sérgio vinha realizando trabalhos físicos e fisioterápicos, finalizando o tratamento de uma lesão que o tirou das finais do Paulistão. Agora, já integrado ao elenco e trabalhando normalmente em campo, assinou contrato com o time coral e está à disposição do técnico Francisco Diá para o restante da temporada., de 29 anos, ex-Athlético Paranaense, e que, por último, estava no Linense-SP.

Legenda: O atacante Mário Sérgio estava no Linense-SP, onde sagrou-se Campeão Paulista da Série A3 Foto: Divulgação / Ferroviário AC

Já o meia-atacante Dioguinho, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Remo-PA. O novo reforço coral tem 26 anos e vem por empréstimo até o final da Série C. Ele se apresentou na tarde desta terça-feira, já assinou contrato e aguarda regularização. Na manhã desta quarta-feira ele se juntará ao restante do elenco, onde realizará trabalho nos dois períodos.

Carência

O técnico Francisco Diá já havia pedido reforços para o setor de ataque ao longo da Série C. O setor tem tido dificuldade em marcar gols, com o clube tendo apenas 8 gols em 11 jogos e tem média baixa (0,7 por jogo). O ataque só fez mais de um gol em apenas um jogo, na vitória diante do Paysandu em Belém (2x0) e passou em branco em 4 jogos.

Dos atacantes, apenas Gabriel Silva, com dois gols e Augusto, com um, marcaram gols na Série C pelo time coral.

Próximo jogo

Em 5º no Grupo A com 17 pontos, o Tubarão da Barra volta a jogar no domingo, 15, às 18 horas no Arruda contra o Santa Cruz.