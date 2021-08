Ferroviário acerta retorno de lateral-direito Polegar

O Ferroviário continua se reforçando para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra acertou o retorno do lateral-direito Polegar, agora em definitivo. Nesta semana, o time coral já havia anunciado dois jogadores.

O lateral-direito se destacou no Campeonato Cearense pelo time coral, disputando 10 jogos, até o fim do empréstimo com o América/RJ. O Ferrão até negociou com o time rubro para tê-lo em definitivo, mas o acerto não foi possível e ele deixou o clube ainda em junho.

Estreia

Após 18 jogos e 2 gols pelo time carioca na Série B Carioca, Polegar retorna para reforçar o Ferroviário na Série C, disputando posição com Lázaro e Roni.

Como Polegar jogou pelo America-RJ no dia 7 e não participou dos preparativos corais visando o jogo com Santa Cruz no domingo (15), 18 horas no Arruda, pela 12ª rodada, o lateral-direito estrear no dia 21, contra o Tombense/MG, no Elzir Cabral, pela rodada seguinte.

O Ferrão é o 5º colocado do Grupo A com 17 pontos, com 7 rodadas ainda a disputar na 1ª Fase da Série C.