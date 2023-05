San Lorenzo terá três desfalques para jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana; veja quais

Adversário do Fortaleza em jogo do Grupo H da Sul-Americana, o San Lorenzo chega para o duelo com três desfalques importantes, entre eles o camisa 10, Nahuel Barrios. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

O atacante Nahuel Barrios sentiu o joelho no jogo contra o Instituto, pelo torneio nacional. Por isso, sequer viajou com o grupo para a capital cearense. Também com problemas físicos, o goleiro titular Augusto Batalla é baixa.

Outro a desfalcar o time comandado por Darío Insua é Frederico Gattoni. O zagueiro cumpre suspensão após receber cartão vermelho no duelo contra o Palestino.

A equipe vem de uma sequência de seis jogos sem derrota. A última foi justamente contra o Tricolor do Pici, na primeira partida entre as equipes na Sul-Americana.