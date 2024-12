Saiba datas e horários dos jogos do Mundial de Clubes 2025

A Fifa desmembrou neste sábado a tabela do Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá nos Estados Unidos. O torneio será realizado entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. O sorteio dos grupos aconteceu na última quinta-feira, em Miami. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense são os representantes do Brasil no Mundial.

O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O Botafogo integra o Grupo B, junto com PSG, Atlético de Madri e Seattle Sounders. O Flamengo compõe o Grupo D, com Espérance, Chelsea e León. O Fluminense, por sua vez, está no Grupo F, junto com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns

De acordo com a Fifa, os 32 participantes foram divididos nos quatro potes do sorteio de modo a "assegurar equilíbrio competitivo e diversidade geográfica" no torneio do ano que vem

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos - o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa -, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata. Em caso de empate a partir das oitavas de final, a partida será decidida na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. O Mundial será realizado a cada quatro anos.

Veja a tabela detalhada (horários de Brasília)

Grupo A

Legenda: Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

14/06 - 21h - Al-Ahly x Inter Miami - Hard Rock Stadium (Miami)

15/06 - 19h - Palmeiras x Porto - MetLife Stadium (East Rutherford)

19/06 - 13h - Palmeiras x Al-Ahly - MetLife Stadium (East Rutherford)

19/06 - 16h - Inter Miami x Porto - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

23/06 - 22h - Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium (Miami)

23/06 - 22h - Porto x Al-Ahly - MetLife Stadium (East Rutherford)

Grupo B

Legenda: Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

15/06 - 16h - PSG x Atlético de Madrid - Rose Bowl (Pasadena)

15/06 - 23h - Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field (Seattle)

19/06 - 19h - Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Lumen Field (Seattle)

19/06 - 22h - PSG x Botafogo - Rose Bowl (Pasadena)

23/06 - 16h - Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl (Pasadena)

23/06 - 16h - Seattle Sounders x PSG - Lumen Field (Seattle)

Grupo C

15/06 - 13h - Bayern de Munique x Auckland City - TQL Stadium (Cincinnati)

16/06 - 19h - Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium (Miami)

20/06 - 13h - Benfica x Auckland City - Inter&Co Stadium (Orlando)

20/06 - 22h - Bayern de Munique x Boca Juniors - Hard Rock Stadium (Miami)

24/06 - 16h - Benfica x Bayern de Munique - Bank of America Stadium (Charlotte)

24/06 - 16h - Auckland City x Boca Juniors - Geodis Park (Nashville)

Grupo D

Legenda: Flamengo Foto: Marcelo Cortes / CRF

16/06 - 16h - Chelsea x León - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

16/06 - 22h - Flamengo x Espérance - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

20/06 - 15h - Flamengo x Chelsea - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

20/06 - 19h - León x Espérance - Geodis Park (Nashville)

24/06 - 22h - León x Flamengo - Camping World (Orlando)

24/06 - 22h - Espérance x Chelsea - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Grupo E

17/06 - 16h - River Plate x Urawa Reds - Lumen Field (Seattle)

17/06 - 22h - Monterrey x Internazionale - Rose Bowl (Pasadena)

21/06 - 16h - Internazionale x Urawa Reds - Lumen Field (Seattle)

21/06 - 22h - River Plate x Monterrey - Rose Bowl (Pasadena)

25/06 - 22h - Internazionale x River Plate - Lumen Field (Seattle)

25/06 - 22h - Urawa Reds x Monterrey - Rose Bowl (Pasadena)

Grupo F

Legenda: O Fluminense é um dos representantes brasileiros no Mundial de Clubes 2025 Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

17/06 - 13h - Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium (East Rutherford)

17/06 - 19h - Ulsan x Mamelodi Sundowns - Inter&Co (Orlando)

21/06 - 13h - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - TQL Stadium (Cincinnati)

21/06 - 19h - Fluminense x Ulsan - MetLife Stadium (East Rutherford)

25/06 - 16h - Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium (Miami)

25/06 - 16h - Borussia Dortmund x Ulsan - TQL Stadium (Cincinnati)

Grupo G

18/06 - 13h - Manchester City x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

18/06 - 22h - Al-Ain x Juventus - Audi Field (Washington DC)

22/06 - 13h - Juventus x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

22/06 - 22h - Manchester City x Al-Ain - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

26/06 - 16h - Juventus x Manchester City - Camping World (Orlando)

26/06 - 16h - Wydad Casablanca x Al-Ain - Audi Field (Washington DC)

Grupo H