Semifinais e Copa do Nordeste: três partidas contra o Ferroviário | Jogada do Leão #06

O Fortaleza tem três partidas consecutivas contra o Ferroviário, porém, em competições distintas: Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Apesar dos três confrontos com o Tubarão da Barra, o Tricolor pode adotar posturas distintas, analisando os atletas que conseguiram se encaixar no elenco e como deve ser o comportamento do grupo após dez dias sem jogos.

O sexto episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Ingrid Machado e Raul Soares, do Canal da Guigui.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

