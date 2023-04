Rogério Ceni é demitido do São Paulo após um ano e seis meses

O São Paulo anunciou, na tarde desta quarta-feira, (19), que o técnico Rogério Ceni não é mais técnico da equipe. O anuncio foi feito através das redes sociais do clube. Além do técnico, também saíram os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

NOTA OFICIAL

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. + pic.twitter.com/sDN1MSpdT3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2023

O São Paulo agradeceu o treinador pelos serviços prestados e informou está sempre de portas abertas para o "ídolo" Rogério Ceni, como se referiu ao técnico na publicação.

No São Paulo desde 2021, o treinador comandou o tricolor paulista em 106 oportunidades, venceu 49 delas, 28 empates e 29 derrotas. Rogério Ceni, em seu currículo, soma passagens por clubes como Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro. O técnico agora segue livre no mercado e está a disposição de outras equipes.

TRAJETÓRIA NO FORTALEZA

A passagem de Rogério Ceni pelo Fortaleza começou em 2018, quando o técnico teve 56 jogos, 33 vitórias, nove empates e 14 derrotas, conquistou a Série B do Brasileirão e o acesso à Série A com o tricolor de aço. Em 2019, o técnico, juntamente com sua equipe, disputou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão, fazendo 63 jogos, 29 vitórias, 15 empates e 19 derrotas.

Ainda em 2019, enquanto ainda estava no Fortaleza, o técnico teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro, mas logo retornou ao Leão.

Em 2020, ele deixou o clube cearense para ir para o Flamengo, encerrando assim seu ciclo no Tricolor do Pici.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto