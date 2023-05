O Jogada 1º Tempo desta terça-feira (16) recebe o ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro. Além disso, fala também sobre o momento do Fortaleza, que se prepara para enfrentar o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Denise Santiago apresenta o programa, com comentários de André Almeida.

