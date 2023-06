Richarlison visita o Pici e recebe cartão de sócio torcedor do Fortaleza

O atacante Richarlison, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, está passando férias no Ceará. Após curtir o dia no maior parque aquático da América Latina, o 'Pombo' esteve no Pici para conhecer a estrutura do Fortaleza. Na ocasião, o atleta foi presenteado por Marcelo Paz, presidente do Tricolor, com uma camisa personalizada e um cartão de sócio torcedor.

Legenda: Richarlison curte período de férias em Fortaleza. Foto: Raisa Martins / SVM

O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais do Leão.

É O POMBO NO PICI, NÃO TEM JEITO! 🐦❤️💙🤍



📸 Matheus Amorim/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/Lmx0KSy2hG — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 29, 2023

A CARREIRA DE RICHARLISON

Richarlison tem 26 anos e foi revelado pelo América-MG na temporada de 2015. O atacante foi negociado com o Fluminense e posteriormente com o Watford, da Inglaterra. Antes de chegar ao Tottenham, ele defendeu o Everton por quatro temporadas. Na sua primeira temporada pelos 'Spurs', em 2022/2023, o atleta realizou 35 partidas, marcando três gols e concedendo três assistências.

Já com a camisa da Seleção Brasileira, Richarlison totaliza 44 jogos e 20 gols marcados. Ele foi campeão da Copa América em 2019 e das Olimpíadas em 2021. O camisa 9 disputou quatro jogos na Copa do Mundo de 2022 e marcou três gols.