Richarlison passa férias no Ceará e disputa jogo amador com humoristas

O atacante Richarlison, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, está passando férias no Ceará. O jogador está no período intertemporada no futebol europeu, onde defende atualmente o Tottenham Hotspur, da Inglaterra.

Através de publicações feitas pelo jogador em seu perfil oficial na rede social Instagram, é possível ver o jogador curtindo os dias de descanso no Ceará. Na última quarta-feira (29), Richarlison publicou fotos na Praia de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara.

Na noite da quarta-feira, o atacante da Seleção e do Tottenham participou de uma partida amadora de futebol no bairro Vila União, acompanhado do influenciador digital “Pobretion” e outros humoristas. Em vídeo publicado no Instagram, é possível ver Richarlison marcando um gol na partida.

VEJA AS PUBLICAÇÕES

Richarlison, de 26 anos, foi revelado pelo América-MG na temporada de 2015. O atacante foi negociado com o Fluminense e posteriormente com o Watford, da Inglaterra. Antes de chegar ao Tottenham, ele defendeu o Everton por quatro temporadas.

Com a camisa da Seleção Brasileira, Richarlison totaliza 44 jogos e 20 gols marcados. Ele foi campeão da Copa América em 2019 e das Olimpíadas em 2021. O camisa 9 disputou quatro jogos na Copa do Mundo de 2022 e marcou três gols.