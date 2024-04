Richard defende cobrança de Thiago Galhardo e se consolida como 'pegador de pênalti' no Ceará

O goleiro Richard, do Ceará, defendeu uma cobrança de pênalti do atacante Thiago Galhardo, do Goiás, no empate em 1 a 1 entre as duas equipes na Arena Castelão, em partida válida pela primeira rodada da Série B do Brasileirão 2024.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Thiago Galhardo tentou um chute de bicicleta, mas a bola resvalou no braço de David Ricardo. Após revisão do VAR, o juiz da partida assinalou pênalti para o Goiás. Neste momento, o Esmeraldino vencia o jogo por 1 a 0.

Legenda: Lourenço em Ceará x Goiás Foto: Ismael Soares/SVM

O próprio Thiago Galhardo foi para a cobrança. Após a finalização, Richard saltou para o lado direito e espalmou a bola, defendendo a cobrança de pênalti e evitando o que seria o segundo gol do Goiás na partida. Minutos depois o Ceará empatou em cobrança de pênalti.

RICHARD JÁ HAVIA SIDO HERÓI NOS PÊNALTIS

O goleiro Richard já havia se destacado defendendo cobranças de pênaltis pelo Ceará recentemente. Ele foi o grande herói do título do Campeonato Cearense de 2024, conquistado pelo Ceará sobre o Fortaleza. Na decisão, defendeu dois pênaltis.