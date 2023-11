Ricardinho é apresentado como novo dirigente do Ceará e ressalta funções que terá fora de campo

Na tarde desta quarta-feira (15), o ex-meio-campista Ricardinho foi apresentado como novo Assessor de Futebol do Ceará. A chegada do ídolo da torcida alvinegra faz parte de um processo de reformulação pelo qual o departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu vem passando com as saídas e chegadas de novos profissionais. Em suas primeiras palavras como novo dirigente do Vovô, o Maestro, como é carinhosamente conhecido pelos torcedores, explicou um pouco sobre a sua nova função.

Ricardinho Assessor de Futebol do Ceará "O que realmente me trouxe pro clube, além da história, das conquistas, foi, principalmente, a maneira como eu me relacionei ao longo dos anos. Tanto com vocês (da imprensa) em todas as coletivas, como internamente. O que ficou muito externado na minha carreira é a questão da liderança. Então, eu vou poder estar presente, ser essa pessoa de confiança, estar próximo dos atletas, da comissão técnica, ser um braço junto do executivo, do coordenador e de todo o departamento de futebol, para que a gente possa estar prevendo situações com esse olhar de quem até pouco tempo ainda atuava dentro das quatro linhas. Também vou poder estar colaborando, colocando as minhas ideias, aquilo que eu penso de futebol, de gestão de pessoas, de liderança, para fomentar cada vez mais o desenvolvimento das pessoas aqui. É lógico que a gente vai entrar em um consenso para poder tomar a melhor decisão, mas eu acho que uma nova ótica, que não tinha dentro do clube, que é esse perfil que eu me coloco, é uma grande função nesses mínimos processos que vamos poder implementar diariamente. Têm algumas ideias para também serem discutidas na base, para trazer uma visão maior para esses meninos que futuramente vão vivenciar o profissional", disse.

A passagem de Ricardinho pelo Ceará é indiscutível. Ao todo foram 335 jogos, com 39 gols e 26 assistências, ao longo de oito temporadas dentro de campo com a camisa alvinegra. Além disso, ele foi bicampeão da Copa do Nordeste, em 2015 e 2020, e tetracampeão cearense, em 2013, 2014, 2017 e 2018. O agora ex-atleta enxerga que a oportunidade de assumir um cargo na diretoria do Vovô passou justamente por toda a história que ele construiu dentro de campo.

"É um grande desafio e uma grande oportunidade. A maneira como eu vejo a oportunidade que me foi dada é em cima da minha própria história dentro do clube. Onde o Ricardo mais evoluiu como pessoa e como atleta sempre foram em momentos desconfortáveis, em desafios muito grandes dentro do clube. Um exemplo mesmo foi em 2015, do céu ao inferno, de campeão no primeiro título invicto da Copa do Nordeste a uma briga ali para permanecer na Série B. Ali, realmente, foi muito aperfeiçoado e moldado uma nova característica do Ricardo de líder, onde eu tive que assumir esse papel de capitão, não somente por ser o capitão, mas pelo clube ter depositado e ter essa expectativa que eu pudesse liderar aquele grupo naquele ano junto com outros atletas experientes. Magno Alves saiu, Marinho saiu, Assisinho machucou, Sandro Manoel saiu, Uillian Correia saiu, Samuel Xavier saiu. A partir daquele momento, realmente, começou essa capacitação de liderança na prática. Eu vejo muito que onde há grandes incertezas, há grandes oportunidades para a gente crescer, evoluir, se aperfeiçoar. Não tem como nós crescermos em zonas confortáveis, nós só vamos crescer e evoluir se formos esticados ao máximo para que isso possa acontecer", afirmou.

