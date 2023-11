Ceará anuncia contratação de Ricardinho como assessor de futebol do clube

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do ex-jogador Ricardinho como o novo assessor de futebol do clube. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o novo gestor já iniciou suas novas atividades em Porangabuçu nesta terça-feira (7).

Ricardinho Assessor de futebol do Ceará Muita gente fala que o atleta morre quando encerra a carreira, mas eu não vejo dessa maneira. Eu entendo mais como uma continuidade. Foi algo que pedi muita nas minhas orações sobre parar no momento certo, e isso aconteceu. Eu proposito continua o mesmo: ajudar o clube. O que vai mudar é o caminho. Antes eu ajudava em campo, agora será como gestor, percorrendo o clube, entendendo como as coisas funcionam. E estou muito feliz com esse novo desafio da minha vida e disposto a contribuir no que for preciso com o clube.

Ídolo do Ceará, Ricardinho tinha conversas com a diretoria do Alvinegro desde o início de outubro, para compor o novo departamento de futebol do clube. Em conversas anteriores com João Paulo, Ricardinho chegou a apresentar estudos que já fez na área de gestão.

No anúncio oficial, o Ceará destacou os cursos realizados por Ricardinho antes de assumir a nova função: Curso de Executivo e Gestão da Base pela FootHub; Curso da ATFA Argentina licença C; Curso de Liderança da Dunamis e Gestão de clubes da IFCE.

Legenda: Ricardinho foi bicampeão da Copa do Nordeste com o Ceará Foto: Kid Junior

Ricardinho, de 37 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história recente do Ceará. Ele chegou ao Vovô pela primeira vez em 2007, mas ganhou destaque com a camisa alvinegra nas duas passagens seguintes, entre 2013 e 2015 e 2017 e 2020.

Matéria em atualização.