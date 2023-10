Ricardinho é o novo assessor do departamento de futebol do Ceará; veja detalhes

O meio-campista Ricardinho aceitou o convite do Ceará e será o assessor do departamento de futebol do clube cearense. O acordo aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), após reunião com o presidente do Vovô, João Paulo Silva.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Ricardinho deve assumir a nova função no Alvinegro de Porangabuçu ainda em 2023, no mês de novembro.

Ídolo do Ceará, Ricardinho tinha conversas com a diretoria do Alvinegro desde o início de outubro, para compor o novo departamento de futebol do clube. Em conversas anteriores com João Paulo, Ricardinho chegou a apresentar estudos que já fez na área de gestão.

Legenda: Ricardinho em sua despedida como jogador do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Ricardinho, de 37 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história recente do Ceará. Ele chegou ao Vovô pela primeira vez em 2007, mas ganhou destaque com a camisa alvinegra nas duas passagens seguintes, entre 2013 e 2015 e 2017 e 2020.

