Novos integrantes do Departamento de Futebol do Ceará iniciam trabalhos nesta terça-feira

Já pensando no planejamento para 2024, os novos integrantes do Departamento de Futebol do Ceará irão iniciar os trabalhos nesta terça-feira (7), em Porangabuçu. João Paulo Sanches e Ricardinho começarão as atividades oficialmente já visando a preparação para o ano que vem.

Ídolo do Alvinegro, o ex-jogador Ricardinho será assessor do departamento de futebol, cargo que não existia no clube até então.

Ricardinho, de 37 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história recente do Ceará. Ele chegou ao Vovô pela primeira vez em 2007, mas ganhou destaque com a camisa alvinegra nas duas passagens seguintes, entre 2013 e 2015 e 2017 e 2020.

Além dele, outra cara nova será de João Paulo Sanches, que assumirá o cargo de coordenador técnico, que em 2023 foi ocupado por PC Gusmão.

João Paulo Sanches tem 43 anos e deixou há pouco mais de um mês o Bahia, onde ocupava o cargo de gerente de futebol. Ele havia chegado ao Esquadrão em janeiro de 2022 e do acesso da equipe baiana à Série A, além de um título estadual.

Antes do Bahia, Sanches acumulou passagens por equipes como Aparecidense, Ponte Preta e Atlético-GO. Também tem experiências no futebol dos Emirados Árabes.

EXECUTIVO DE FUTEBOL

O Ceará trabalha para acertar o mais rápido possível com o novo Executivo de Futebol, que chegará para substituir Juliano Camargo. A expectativa é de que este anúncio ocorra ainda nesta semana, bem como do novo Diretor de Futebol.

Atual diretor das categorias de base, Israel Portela é o nome mais cotado para substituir Albeci Junior.