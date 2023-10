Ceará acerta contratação do coordenador técnico João Paulo Sanches; veja perfil do profissional

O Ceará acertou a contratação do executivo de futebol João Paulo Sanches. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, ele ocupará o cargo de coordenador técnico e já chegou em Fortaleza (CE), para conhecer as dependências do clube.

João Paulo Sanches tem 43 anos e deixou há pouco mais de um mês o Bahia, onde ocupava o cargo de gerente de futebol. Ele havia chegado ao Esquadrão em janeiro de 2022 e do acesso da equipe baiana à Série A, além de um título estadual.

Antes do Bahia, Sanches acumulou passagens por equipes como Aparecidense, Ponte Preta e Atlético-GO. Também tem experiências no futebol dos Emirados Árabes.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DO CEARÁ

Com o acerto com João Paulo Sanches, o Ceará chega a dois nomes para a composição do seu departamento de futebol. João Paulo Sanches será coordenador técnico e Ricardinho será assessor do departamento de futebol.

O clube ainda busca outros três nomes para ocupar outras funções: um chefe de futebol, um diretor de futebol e um executivo de futebol.

Matéria em atualização.