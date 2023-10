Seis jogadores da base do Ceará treinam com o elenco profissional visando Sport; veja nomes

O Ceará realizou mais um treino visando o confronto contra o Sport, válido pela 34ª rodada da Série B. A novidade das atividades ficou por conta de Vagner Mancini, que convocou seis jogadores da base para os treinamentos realizados juntamente com o elenco profissional.

Os atacantes Daniel Mazerochi e Ezequiel, os zagueiros Jonathan, Boateng e Yago e o lateral Zé Neto foram os seis jogadores que participaram das atividades em Porangabussu. Desses, apenas Jonathan já entrou em campo para uma partida profissional em 2023.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Avaí, Mancini já havia falado sobre a utilização de jogadores da base na reta final do Campeonato Brasileiro Série B. O treinador já havia comentado também sobre o jogo treino que foi realizado na terça-feira (24), entre parte do elenco profissional contra os garotos da base, que foram derrotados por 3 a 1. Daniel Mazerochi marcou o único gol do sub-20 no jogo.

O Vovô entra em campo nessa sexta-feira (27), às 19h, na Arena Castelão contra o Sport, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B.

