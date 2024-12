O Fortaleza passou por altos e baixos durante 2024 em mais uma temporada histórica para o clube tricolor. No elenco, algumas peças se destacaram e outras perderam espaço. Na reta final de mais um ano, o FortalezaCast desta semana analisa os jogadores do atual elenco do Leão individualmente e quais deles terminam a temporada em alta e quem está em baixa no time de Vojvoda. Acompanhe o episódio completo com Marta Negreiros, Daniel Farias e Brenno Rebouças!

