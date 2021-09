Resultados dos jogos de hoje, domingo, 5 de setembro

Confira o placar dos jogos de hoje, 5 de setembro. O domingo será de confrontos das seleções da Europa, América Central e do Norte e América do Sul pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

A bola rola ainda pelas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. Fique por dentro:

Resultado dos jogos de hoje (05/09)

Eliminatórias da Europa

Belarus x País de Gales: 2 x 3

Bulgária x Lituânia - 13h

Albânia x Hungria - 13h

Inglaterra x Andorra - 13h

Islândia x Macedônia do Norte - 13h

Espanha x Geórgia - 15h45

Kosovo x Grécia - 15h45

Suíça x Itália - 15h45

Bélgica x República Tcheca - 15h45

San Marino x Polônia - 15h45

Alemanha x Armênia - 15h45

Romênia x Liechtenstein - 15h45

Eliminatórias da América do Sul

Brasil x Argentina - 16h

Equador x Chile - 18h

Uruguai x Bolívia - 19h

Paraguai x Colômbia - 19h

Peru x Venezuela - 22h

Eliminatórias da América do Norte e Central

Costa Rica x México - 19h

Jamaica x Panamá - 19h

El Salvador x Honduras - 20h

Estados Unidos x Canadá - 21h

Campeonato Brasileiro Série A

Athletico-PR x Sport

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Oeste - 11h

Paysandu x Santa Cruz - 18h

Botafogo-PB x Tombense - 20h

Campeonato Brasileiro Série D

ABC x Treze - 15h -

Atlético-CE x Sousa - 15h

Campinense x Caucaia - 15h

Central x América-RN - 15h

Sergipe x Bahia de Feira - 16h

Juazeirense x Itabaiana - 16h

Murici x Retrô - 16h

Atlético-BA x ASA - 16h

Águia Negra x Boa Esporte - 16h

Uberlândia x Ferroviária - 16h

Rio Branco VN x Patrocinense - 16h

Caldense x Rio Branco-ES - 16h

Ypiranga-AP x Fast - 17h

Galvez x Castanhal - 17h

São Raimundo-RR x Atlético-AC - 17h

Penarol-AM x GAS - 17h

Campeonato Brasileiro Feminino

Palmeiras x Internacional - 11h

Corinthians x Ferroviária - 20h