Repórter interrompe cobertura das Olimpíadas após ameaça de bomba em Paris; veja vídeo

Correspondente da Band, a jornalista Sonia Blota enfrentou um momento de tensão enquanto realizava a cobertura das Olimpíadas de Paris, na manhã dessa quarta-feira (24). Gravando em frente ao conhecido Arco do Triunfo, a repórter teve que deixar o local após a polícia alertar os presentes sobre a ameaça de uma bomba.

Imagens publicadas nas redes sociais da emissora mostram que a correspondente se preparava para iniciar a gravação, quando foi surpreendida pela aproximação de uma policial.

Enquanto um membro da equipe da jornalista conversa com a agente de segurança, Sonia começa a recolher seus pertences, parecendo assustada com o som de sirenes de alerta.

Em outra filmagem, vários policiais aparecem ao redor do ponto turístico, desviando o trânsito no local.

No Instagram, a repórter tranquilizou os seguidores, afirmando que a ameaça não passou de um susto. “Felizmente, não eram explosivos, e a polícia agiu rapidamente”, afirmou Sonia.

AMEAÇA DE BOMBA

De acordo com informações do Uol, a evacuação foi uma ação protocolar de segurança, executada após um pacote não identificado ser encontrado próximo ao Arco do Triunfo. Depois da comoção, o policiamento na região foi reforçado e o acesso ao ponto turístico liberado.