Renovação de Erick: jogadores do Ceará fazem campanha pela permanência do atacante

Caíque Gonçalves e Arthur Rezende, volantes do Ceará, declararam publicamente o desejo de que o atacante Erick renove o seu contrato com a equipe cearense. Na noite da última sexta-feira (16), o atacante publicou uma foto em treinamento nas redes sociais e os companheiros comentaram pedindo a permanência do camisa 11.

“Renova Erick”, comentou Arthur Rezende, e “Fica Erick”, disse Caíque Gonçalves, em comentários publicados na postagem no Instagram. Na mesma publicação, é possível encontrar inúmeros comentários semelhantes sendo feitos por torcedores do Ceará que também desejam a continuidade do atacante em Carlos de Alencar Pinto.

Artilheiro do Ceará em 2023, com 12 gols, Erick tem contrato com o Ceará até o dia 31 de dezembro. Caso não renove com o Ceará, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe seis meses antes do término do contrato. Na atual temporada, o São Paulo chegou a demonstrar interesse no jogador.

Erick, de 25 anos, é o grande nome do Ceará na atual temporada. Na equipe alvinegra desde 2021, o atacante cresceu de rendimento em 2023 e assumiu o papel de protagonista da equipe. Em 32 jogos disputados, são 12 gols e dez assistências. O camisa 11 foi um dos pilares da conquista da Copa do Nordeste de 2023 pelo Vovô.