Renan se muda de Bragança após sofrer ameaças por acidente com morte de motociclisita

O jogador Renan Victor da Silva, envolvido em acidente que matou um motociclista em Bragança Paulista (SP), deixou a cidade. Ele afirma que a família sofreu ameaças na frente do condomínio onde morava. O zagueiro tem contrato com o Palmeiras e está emprestado ao Bragantino.

Renan passou um dia na prisão e foi liberado no sábado (23) após pagar fiança e entregar passaporte à polícia. As ameaças teriam ocorrido neste período. Com as ameaças, os advogados do jogador pediram a mudança de endereço dele.

Indiciado por homicídio culposo, Renan atingiu Eliezer Pena com o carro dele. A vítima ia de moto para o trabalho por volta das 6h30 da manhã. O motociclista deixou mulher e duas duas filhas.

O caso já foi entregue ao Ministério Pùblico, que vai decidir por qual crime o agueiro será denunciado.

