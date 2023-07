Reforço do Fortaleza, Imanol Machuca está regularizado no BID e poderá estrear contra o Bragantino

Imanol Machuca está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A publicação foi feita nesta sexta-feira (28). Novo reforço do Fortaleza, o jogador de 23 anos já poderá atuar diante do Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e também na Sul-Americana.

Ex-Unión Santa Fé, o atleta é o quinto reforço do Tricolor do Pici nesta janela de transferências. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Ocontrat vai até dezembro de 2027. Além dele, chegaram Pedro Augusto, Tobias Figueiredo e Marinho, Gonzalo Escobar.

O Fortaleza enfrenta o Bragantino neste sábado (29), a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro, será na Arena Castelão.