Reforço do Ferroviário, Romarinho vê jogo disputado contra o Floresta e cita recuperar confiança

Novo reforço do Ferroviário, Romarinho chegou ao time coral por empréstimo do Capital-DF. Pela equipe candanga, foram 12 jogos disputados com quatro gols e sete assistências. O jogador de 29 anos quer ajudar a equipe comandada por Paulinho Kobayashi a conquistar a primeira vitória na Série C do Brasileiro e se recuperar na competição. O próximo desafio será diante do Floresta.

"Vai ser um jogo bastante disputado. Aquele que errar menos vai conseguir a vitória. Acredito que para a gente conquistar esses três pontos na terça-feira, é trabalhar. É fazer nosso melhor dentro de campo e ajudar o Ferrão a trazer esses três pontos", destacou o atleta.

Romarinho, que atua como meia e segundo volante, fala das expectativas para estrear com a camisa coral. Conhecido do técnico, com quem já trabalhou em outros clubes, o jogador cita a importância de recuperar a confiança da equipe.

"Tenho a confiança dele. Nesse período agora que cheguei, foi um trabalho muito bem executado. Os atletas são qualificados. O que nos falta é a confiança e com o trabalho do Paulinho, colocando em prática, vai dar certo. Essa confiança que eu falo é resultado. Quando a gente conquistar a vitória, as coisas vão ser diferentes ao longo do campeonato", completou o jogador.

O Ferroviário é o 18º na tabela, com apenas um ponto somado. Já o Floresta é lanterna, com cinco derrotas. As equipes se enfrentam na terça-feira (28), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.