Reeleito no Ceará, João Paulo vai conversar com Léo Condé e Haroldo Martins para tentar permanências

Uma das primeiras movimentações de João Paulo Silva após ser reeleito presidente do Ceará na última quinta-feira (28) será estruturar o departamento de futebol para a temporada 2025, quando o Vovô voltará a disputar a Série A do Brasileirão.

O mandatário alvinegro disse em entrevista coletiva que pretende conversar com o técnico Léo Condé e com o diretor de futebol Haroldo Martins, na tentativa de convencê-los a permanecer no Ceará para a próxima temporada.

“Pretendo conversar. O Haroldo, parabenizo ele em especial, porque aceitou um convite, é um cara da minha confiança, e realmente fez um bom trabalho, com o Lucas, João Paulo Sanches, Ricardinho. Vou sentar com essas pessoas para a gente começar a montar o planejamento do departamento de futebol para a temporada 2025”, disse João Paulo.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Ismael Soares/SVM

Eu tomei um café da manhã com o Condé na terça-feira, ele tem interesse de continuar, mas também por questões de responsabilidade eu não fiz nenhuma proposta, fui muito transparente, falei para ele que tinha uma eleição hoje, que caso eu vencesse eu iria sentar com ele novamente para conversar. Ele também me mostrou interesse, que está satisfeito. João Paulo Silva Presidente do Ceará

João Paulo, atual presidente do Ceará, foi reeleito para o mandato 2025-2027 em um pleito que contou com a votação de 291 conselheiros, recebendo 166 votos. Seu concorrente, Pedro Gabriel, recebeu 123 votos. Dois votos foram rasurados e não contabilizados.