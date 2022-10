Luva de Pedreiro e Tite aparecem juntos em comercial do McDonald´s para Copa do Mundo; assista

A rede americana de fast food McDonald's lançou nesta terça-feira (18) um novo comercial relacionado à temática do futebol. Os dois protagonistas da nova peça publicitária da empresa são muito conhecidos entre os torcedores brasileiros: o atual técnico da Seleção Brasileira, Tite, e o influenciador digital Iran Ferreira, mundialmente conhecido como Luva de Pedreiro.

A legenda da publicação faz inúmeras referências aos famosos bordões de Luva de Pedreiro: “A primeira Méquizice do Luva ficou McNÍFICA. Também com um treinadô desses… Bora de Méquizice dos craques? Peça pelo McDelivery, no balcão, no Drive-Tudo ou no Peça e Retire e RECEEEEEBA”. No vídeo, é possível ver Tite e Luva de Pedreiro contracenando juntos.

McDonald's e Luva de Pedreiro

Essa não é a primeira participação do influenciador Luva de Pedreiro em um comercial temático da Copa do Mundo. Na semana passada o brasileiro participou de uma peça publicitária da marca de bebidas Pepsi, ao lado de grandes nomes do futebol mundial, como o argentino Lionel Messi, o francês Paul Pogba e o brasileiro Ronaldinho Gaúcho.