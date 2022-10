Comercial de refrigerante reúne Messi, Ronaldinho Gaúcho e Luva de Pedreiro; assista

Na tarde desta quinta-feira, (13), a marca de bebida Pepsi divulgou em suas contas oficiais seu novo comercial global com a legenda "Reservado para aqueles sedentos pelas emoções do jogo!". O vídeo reúne grandes nomes do futebol mundial como Lionel Messi, Paul Pogba e Ronaldinho Gaúcho. Além desses a peça também conta com o influencer brasileiro, Iran de Santana Alves, o Luva de Pedreiro.

O influencer baiano já havia divulgado em suas redes sociais, previamente, imagens das gravações, porém as publicações foram removidas por não poder revelar a ação. Na postagem, Luva de Pedreiro afirmava que no comercial teria alguns participantes que juntos possuem nove Bolas de Ouro. Os atletas também utilizaram suas redes sociais para divulgar a ação.

Assista o vídeo

Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore 🥜 pic.twitter.com/pivZntIsqc — Pepsi (@PepsiGlobal) October 13, 2022

No início do ano a Pepsi já havia lançado uma outra campanha também global, dessa vez baseada na parceria contínua firmada com a UEFA Champions League. Com o objetivo de homenagear os responsáveis pelas mudanças que impulsionaram o futebol, a campanha também tinha a participação de Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi e Paul Pogba.