Luva de Pedreiro será o primeiro influencer brasileiro a participar da cerimônia da Bola de Ouro

Em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, (10), Luva de Pedreiro, Iran de Santana Alves, anunciou que vai participar da cerimônia da Bola de Ouro de 2022 pela primeira vez (confira abaixo o anúncio). O influenciador baiano, no dia 22 de Setembro, já havia comunicado que posteriormente iria fazer um anúncio que prometia "chocar o mundo", sem passar detalhes para seus seguidores.

OFICIALMENTE O PRIMEIRO INFLUENCER BRASILEIRO DA HISTÓRIA A PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA BOLA DE OURO🇧🇷 Graças a Deus pai❤️ pic.twitter.com/TNtsWQDotz — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) October 10, 2022

A cerimônia está prevista para acontecer no dia 17 de Outubro, no Teatro Châtelet, em Paris, na França. O objetivo do evento é premiar o melhor joagador e a melhor jogadora, o melhor goleiro (Troféu Yashin) e o melhor jogador jovem (Troféu Kepa).

Os candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, são 30 jogadores conhecidos, entre eles estão, Vinícius Júnior, Casemiro, Fabinho, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Karim Benzema. O atual vencedor do prêmio é o argentino Lionel Messi, com sete troféus.