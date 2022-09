Luva de Pedreiro rebate críticas de aposentadoria por falta de conteúdo: 'dois vídeos para Copa'

O influencer Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, rebateu críticas nas redes sociais após anunciar o fim da gravação de vídeos no Instagram e no TikTok. Questionado sobre não ter conteúdo para as publicações, o jovem baiano disse que fez comerciais até para a Copa do Mundo do Catar, que serão divulgados em novembro.

Luva de Pedreiro Influencer “Todo mundo está falando que eu parei de fazer vídeo porque eu não tenho mais conteúdo para postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vão passar nos meses da Copa do Mundo, em todas as TVs do mundo. É porque eu decidi mesmo parar”.

O anúncio do fim das publicações ocorreu na última terça-feira (13), surpreendendo uma legião de fãs. Com sucesso mundial após videos marcando gols em um campo de terra e declarando bordões como ‘Receba’ e ‘Graças a Deus, Pai’, Luva apagou todas as publicações e retirou a foto do Insta.

Ao site Uol, a equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho somado a um problema de saúde o fizeram repensar o ritmo da carreira. Já o ge informou que o staff de Luva tenta reverter a situação para retomar os vídeos.

Saúde em risco Ainda segundo o site, Iran teria sido atendido em um hospital paulista com dores no corpo, febre e coriza. Ele foi diagnosticado com uma inflamação na garganta. Depois disso, o influenciador ficou preocupado e entendeu necessitar de um período de descanso. Porém, o real motivo para sua decisão ainda intriga os fãs. Até o streamer Casemiro Miguel, que foi um dos primeiros a falar sobre o Luva de Pedreiro, reagiu com surpresa ao anúncio. Houve também apelo de famosos para que ele voltasse na decisão. O perfil Eunegre escreveu: "Não mano por favor não faz isso, o mundo precisa de você e você faz todos nós sorrirem, não faz isso não irmão". Jogada de marketing? Alguns fãs de Luva de Pedreiro levantam suspeita de que tudo isso pode ser uma jogada de marketing do jovem. Em agosto deste ano, ele chegou a celebrar o fato de ter assinado o maior contrato publicitário da sua carreira. Horas depois desse anúncio, o baiano comemorou a marca de quase 5 milhões de visualizações em apenas um story – vídeo de curta duração postado no Instagram, que some após 24h de publicado. Legenda: "Bem-vindo, Luva de Pedreiro", escreveu o clube espanhol, no Twitter Foto: Reprodução Garoto-propaganda de várias marcas famosas, como Adidas e AmazonPrime, Iran garantiu que irá cumprir toda agenda de ações com os anunciantes. "E as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar. Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais não", disse. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Ferreira (@luvadepedreiro) Leia mais Jogada O que aconteceu com Luva de Pedreiro? Veja o que se sabe até agora Jogada Falcão revela qual mentira Luva de Pedreiro foi obrigado a contar para Neymar Jogada Luva de Pedreiro recusou três propostas para jogar futebol: 'eram boas'

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte