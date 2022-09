O que aconteceu com Luva de Pedreiro? Veja o que se sabe até agora

A decisão de abandonar as redes sociais e parar a carreira de digital influencer pegou todos os fãs do Luva de Pedreiro de surpresa. Após um início meteórico, Iran Ferreira resolveu parar no auge. Atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 18 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 19 milhões de inscritos.

Agenciado pelo ex-jogador Falcão, o jovem recebeu palavras de motivação do seu empresário após o anúncio. "Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre pra te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz!", disse Falcão.

Ao site Uol, a equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho somado a um problema de saúde o fizeram repensar o ritmo de sua carreira.

Saúde em risco

Ainda segundo o site, Iran teria sido atendido em um hospital paulista com dores no corpo, febre e coriza. Ele foi diagnosticado com uma inflamação na garganta. Depois disso, o influenciador ficou preocupado e entendeu necessitar de um período de descanso.

Porém, o real motivo para sua decisão ainda intriga os fãs. Até o streamer Casemiro Miguel, que foi um dos primeiros a falar sobre o Luva de Pedreiro, reagiu com surpresa ao anúncio. Houve também apelo de famosos para que ele voltasse na decisão. O perfil Eunegre escreveu: "Não mano por favor não faz isso, o mundo precisa de você e você faz todos nós sorrirem, não faz isso não irmão".

Jogada de marketing?

Alguns fãs de Luva de Pedreiro levantam suspeita de que tudo isso pode ser uma jogada de marketing do jovem. Em agosto deste ano, ele chegou a celebrar o fato de ter assinado o maior contrato publicitário da sua carreira. Horas depois desse anúncio, o baiano comemorou a marca de quase 5 milhões de visualizações em apenas um story – vídeo de curta duração postado no Instagram, que some após 24h de publicado.

Legenda: "Bem-vindo, Luva de Pedreiro", escreveu o clube espanhol, no Twitter Foto: Reprodução

Garoto-propaganda de várias marcas famosas, como Adidas e AmazonPrime, Iran garantiu que irá cumprir toda agenda de ações com os anunciantes. "E as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar. Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais não", disse.