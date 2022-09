Luva de Pedreiro anuncia aposentadoria da carreira: 'vou viver minha vida normal'

Após um início meteórico, chegou ao fim a carreira de digital influencer de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. O jovem anunciou que irá parar com os vídeos e suas participações no seu Instagram. No vídeo divulgado na manhã desta terça-feira (13), Luva disse que quer viver a 'vida normal' e que a decisão de parar partiu dele.

“Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, não fui hackeado não. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”, disse.

Legenda: Influencer fechou parceria milionário com Adidas Foto: Reprodução

Contratos mantidos

Garoto-propaganda de várias marcas famosas, como Adidas e AmazonPrime, Iran garantiu que irá cumprir toda agenda de ações com os anunciantes. "E as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar. Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais não", disse.

Solidariedade

O início da carreira do Luva de Pedreiro foi marcado por polêmica com seu ex-empresário, Alan dos Santos. Após imbrólio na justiça, Iran passou a ser assessorado pelo ex-jogador Falcão. Após o anúncio no instagram, o atual empresário manifestou solidariedade ao jovem baiano.

"Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre pra te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz!", disse Falcão.