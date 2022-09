Luva de Pedreiro sofre derrota na Justiça para ex-empresário após anunciar aposentadoria

Iran Santana, o Luva de Pedreiro, sofreu uma derrota na Justiça. O influencer teve negado o recurso que tentava derrubar a obrigatoriedade de depositar 30% dos rendimentos totais dele, até pagar o montante de R$ 5,2 milhões devidos ao ex-empresário Allan Jesus. O valor é referente à multa rescisória do contrato firmado anteriormente entre a dupla.

O influencer solicitou que as prestações devidas continuassem na própria conta bancária até que termine o processo que ele move contra Allan Jesus. O desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, da 19ª Câmara Cível foi o responsável pela decisão, que cabe recurso.

Em agosto, foi realizada uma audiência entre as partes, mas não houve acordo. Assim, Iran teve de depositar R$ 31.098,43 correspondentes a 30% do seu faturamento, vindos somente do salário de R$100 mil mensais.

Caso não realize o pagamento definido pela Justiça, o Luva pode ter as contas bancárias bloqueadas e pagar multa diária de R$10 mil. Iran anunciou aposentadoria da carreira de influencer no inicio desta semana, mas avisou que vai cumprir contratos já assinados.

PROCESSO

O Luva de Pedreiro move um processo para romper o contrato com Allan Jesus. O caso tramita na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jovem alega não ser alfabetizado e por isso não poderia compreender as cláusulas do contrato.

