Colunista diz que Luva de Pedreiro trocou empresário Falcão por senegalês; influenciador desmente

Iran Santana, o Luva de Pedreiro, não desistiu da carreira. É o que diz o colunista do Metrópoles, Léo Dias. O jovem influenciador teria criado a situação para ser empresariado pelo tiktoker senegalês Khaby Lame, o mais seguido do mundo, com 149 milhões de fãs. Assim, o ex-jogador Falcão teria sido deixado de lado na negociação.

A sondagem teria ocorrido quando Iran visitou a casa do influencer em Milão, na Itália. A ideia de abandonar a carreira seria o modo encontrado pelo influencer para sair bem da relação de negócios com Falcão.

Legenda: Luva de Pedreiro não teria desistido da carreira. Foto: Reprodução

Segundo o colunista, Luva não tem contrato com o ex-jogador de futsal e empresário, a carreira do influencer ficou sob responsabilidade de Marcelo Seiroz, no Desafio Um Pra Um. O rompimento pode ocorrer em breve, mas Iran seguirá cumprindo todos os compromissos.

Iran anunciou a aposentadoria da carreira de digital influencer no início da semana. No mesmo dia, o jovem brasileiro sofreu derrota na Justiça para o ex-empresário, Allan Jesus, que precisa receber dele 30% dos rendimentos mensais do Luva.

Luva de Pedreiro desmente história

Minutos depois da notícia ser publicada, o influenciador Luva de Pedreiro fez uma Live no seu Instagram desmentido a versão publicada. Segundo ele, o seu empresário segue sendo Falcão.

