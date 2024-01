Rede Cuca Vôlei vence Sada Cruzeiro e lidera Superliga B masculina

O Rede Cuca é líder da Superliga B masculina de vôlei. A equipe cearense venceu a base do Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/16 e 25/20. Gabriel Santos foi o maior pontuador do time comandado por Marcelo Negrão. O duelo ocorreu no último sábado (20), no Riachão, em Minas Gerais. Veja calendário de jogos.

O oposto Gabriel Santos foi o maior pontuador do Rede Cuca com 15 pontos. O jogador marcou 11 de ataque, três de bloqueio e um de saque.

A equipe cearense lidera com vantagem em pontos average. Neurologia Ativa (GO), Brasília Vôlei e Goiás Vôlei completam os quatro primeiros da tabela. Todas essas equipes venceram as duas primeiras rodadas.

O Rede Cuca entra em quadra novamente no sábado (27), quando encara o Brasília em casa. O time cearense vai em busca da terceira vitória seguida e vai contar com o apoio da torcida. O duelo será no ginásio do Cuca José Watlter, em Fortaleza, a partir das 16h (de Brasília).

