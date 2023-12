Rede Cuca Vôlei conhece calendário para voltar à Superliga A; veja jogos e datas

O primeiro desafio do Rede Cuca Vôlei na Superliga B 2024 já tem data marcada. O time cearense entra em quadra no dia 15 de janeiro, contra o Sesi Bauru, em Fortaleza. O jogo está previsto para às 20h e o local da partida ainda será confirmado. A primeira rodada da Superliga B tem início dia 13 de janeiro, conforme a tabela oficial da competição divulgada nesta segunda-feira (18), pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).



O Rede Cuca Vôlei iniciou a preparação para a nova temporada em outubro, depois de reformular o elenco e contratar 13 dos 18 jogadores que integram o time atual. A equipe segue sob o comando do técnico Marcelo Negrão, que esteve à frente durante a Superliga A.

Legenda: Com 13 contratações, o Rede Cuca Vôlei iniciou a preparação para a nova temporada em outubro Foto: Ana Pinho / Rede Cuca Vôlei

VEJA O CALENDÁRIO DE JOGOS:

1ª Rodada

15/01 – Rede Cuca Vôlei x Sesi Bauru

Local: Fortaleza

2ª Rodada

20/01 – Cruzeiro - Sub 21 (MG) x Rede Cuca Vôlei

Local: Contagem-MG

3ª Rodada

27/01 – Rede Cuca Vôlei x Brasília Vôlei

Local: Fortaleza

4ª Rodada

03/02 - Voleibol Alta Floresta (MT) x Rede Cuca Vôlei

Local: Alta Floresta-MT

5ª Rodada

17/2 – Rede Cuca Vôlei x Amazonas Vôlei (AM)

Local: Fortaleza

6ª Rodada

21/02 - Maringá Vôlei (PR) x Rede Cuca Vôlei

Local: Maringá-PR

7ª Rodada

25/02 – Rede Cuca Vôlei x Goiás Vôlei (GO)

Local: Fortaleza

8ª Rodada

02/03 - Natal/América RN x Rede Cuca Vôlei

Local: Natal-RN

9ª Rodada

08/03 – Rede Cuca Vôlei x Neurologia Ativa (GO)

Local: Fortaleza

10ª Rodada

12/03 - JF Vôlei (MG) x RCV

Local: Juiz de Fora-MG

11ª Rodada

17/03 – Rede Cuca Vôlei x Araucária Vôlei (PR)

Local: Fortaleza

REDE CUCA VÔLEI

O Rede Cuca Vôlei (RCV) nasceu em 2021, fruto do trabalho desenvolvido nas práticas esportivas dentro dos equipamentos da Rede Cuca há mais de 10 anos, através das políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza, executadas pela Secretaria Municipal da Juventude.



Inicialmente, o time foi montado apenas com jovens atletas do Ceará, parte deles saídos das quadras da Rede Cuca, como é caso do oposto Nairton Silva, ex-aluno do Cuca Jangurussu. Em 2021, a equipe foi campeã da Superliga C e terceiro lugar na Superliga B, em 2022. Após a desclassificação da Funvic Natal, por não cumprir faiplay financeiro, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) convidou o Rede Cuca Vôlei para participar da temporada 2022/2023 da Superliga 1XBET (Superliga A). O time, porém, não conseguiu se manter na elite e segue agora para disputar a Superliga B novamente.



EQUIPE DO REDE CUCA:

Contratados:

Ramon Halfeld - Levantador

Matoso - Levantador

Dayan Barros – Líbero

Kelvin C. – Ponta

Marcus Oliveira - Ponta

André Ludegards - Ponta

Caio Rosa - Central

Bruno Felício - Central

Marcos Santos - Central

Gabriel Santos – Oposto

Lucas Silva – Central

Thiago Azevedo – Oposto

⁠Carlinhos - Oposto

Renovados:

Sérgio Gason - Ponta

Alison Lopes – Ponta/Oposto

Caio Lessa - Líbero

⁠Gabriel Mussi - Central

Nairton Silva - Oposto

Técnico: Marcelo Negrão