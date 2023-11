Rede Cuca Vôlei é campeão do Campeonato Cearense de Vôlei

O Rede Cuca Vôlei conquistou, neste domingo (26), o título do Campeonato Cearense de Vôlei. No Ginásio Rinaldo Róger de Lima, em Quixadá, a equipe do técnico Marcelo Negrão bateu o Vôlei Canindé por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 19 e 25 a 15, na final e levantou o troféu.

A campanha foi construída de forma invicta com vitórias sobre a equipe de Piquet Carneiro (2 sets a 0), Vôlei Canindé (2 sets a 0, parciais de 25 a 17 e 25 a 21) e Maranguape, na semifinal (2 sets a 1, com parciais de 25 a 13, 21 a 25 e 15 a 7). Na final, novamente contra o time de Canindé, o RCV garantiu a sua primeira conquista estadual.

Marcelo Negrão, técnico do Rede Cuca, afirmou que a participação no Estadual faz o time crescer como grupo e adquirir mais entrosamento entre si.