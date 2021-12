Recuperado de lesão, Vina é escalado para enfrentar América-MG; veja escalação do Ceará

O meio-campista Vina foi escalado por Tiago Nunes para enfrentar o América-MG, neste domingo (5), na Arena Castelão (acompanhe o Tempo Real). O atleta se recuperou de um edema muscular na coxa direita, após tratamento intensivo realizado pelo Centro de Saúde e Perfomance (CESP).

Com o retorno do camisa 29, Tiago Nunes também promoveu mudanças no setor ofensivo. O atacante Jael retornou à titularidade. Na derrota para o Flamengo, na última terça-feira (30), Yony González ocupou a posição de centroavante.

Para a partida, o comandante alvinegro escalou o Ceará com: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Jael.

Escalação do América-MG

Com os desfalques de Ricardo Silva e Alê, o técnico Marquinhos Santos optou por Anderson e Juninho Valoura como substitutos. No ataque, Mauro Zárate é o titular. Para a partida, escalou o América-MG com: Matheus Cavichioli; Patric, Anderson, Eduardo Bauermann e Marlon Lopes; Juninho e Lucas Kal; Ademir, Juninho Valoura e Felipe Azevedo; Mauro Zárate.