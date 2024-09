Recalde sai do banco e volta a marcar gol pelo Ceará após quase quatro meses; veja vídeo

Jorge Recalde, meia-atacante do Ceará, foi o responsável por marcar o gol de empate do Vovô na partida contra o Amazonas, na tarde deste domingo (1º), pela Série B do Brasileirão 2024. Ele saiu do banco de reservas e marcou três minutos depois.

Léo Condé promoveu a entrada de Recalde aos 38 minutos do segundo tempo. Aos 41 minutos, Aylon recuperou a bola no ataque após erro da defesa do Amazonas e tocou para Recalde, que finalizou forte e marcou para o Ceará, empatando o jogo.

VEJA VÍDEO DOS GOLS DA PARTIDA

Recalde voltou a marcar um gol pelo Ceará após quase quatro meses de jejum. A última vez em que o paraguaio havia balançado as redes foi no dia 10 de maio, quando o Ceará venceu o Novorizontino por 3 a 0, ainda no primeiro turno da Série B 2024.

Desde que chegou ao Ceará, no início da temporada, Jorge Recalde soma 31 jogos disputados com a camisa alvinegra, além de quatro gols e três assistências.