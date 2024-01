Recalde elogia torcida e projeto do Ceará: 'Espero estar à altura da exigência do clube'

O meia paraguaio Jorge Recalde, uma das principais contratações do Ceará para a temporada 2024, foi apresentado nesta quinta-feira (18), em Porangabuçu.

Vindo do Newell´s Old Boys, um dos grandes times da Argentina, Recalde elogiou a torcida do Ceará, o projeto apresentado e espera retribuir a expectativa gerada com sua chegada.

"Fiquei muito satisfeito com o projeto que me passaram e no primeiro momento antes de vir pra cá, procurei saber da torcida, dos campeonatos. O ambiente do estádio é espetacular com o Ceará. Chego com a ilusão (sonho) de subir para a Série A. Espero estar a altura da exigência do clube, da torcida, conquistar o acesso para a Série A e ser campeão nas competições que jogarmos", disse o meia.

Desafio na Série B

Para Recalde, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro será um grande desafio e falou da confiança do Ceará no futebol dele.

"É um grande desafio, chegar aqui para uma na competencia nova, jogar a Série B com o Ceará. Foi uma das coisas que me motivou como desafio. O futebol brasileiro sempre chamou minha atenção. O Ceará confiou em mim, e quero dar o melhor de mim, com muito compromisso, levar o Ceará para a Série A com meus companheiros".

Calendário pesado

Outro desafio para ele no Ceará será o grande número de jogos em 2024. No Newell´s Old Boys em 2023 foram 46 jogos, no ano anterior pelo Olímpia, foram 37. No Ceará, a expectativa são de um calendário semelhante ao de 2023 - foram 61 jogos, - sendo 38 só na Série B do Brasileiro. O jogador se disse preparado para jogar mais partidas.

"Eu me lesiono muito pouco e trabalho bem fisicamente para aguentar todo ano. Sabemos que teremoss um jogo a cada 3 dias, as viagens, mas sempre espero me alimentar bem e ter o cuidado necessário para toda a exigência do calendário", finalizou ele.