Real Sociedad x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam neste sábado (14) pela quinta rodada da La Liga. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no País Basco.

A equipe da casa vem de um início de campeonato ruim, com apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas e ocupando a 13ª posição, com quatro pontos. Já o time merengue chega invicto no torneio, mas ainda não mostrou o melhor do seu futebol e aparece na vice-liderança com oito pontos. O Barcelona é o líder com 12.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Real Sociedad: Aramburu, Aguerd, Zubeldía e López; Zubimendi, Turrientes e Sucic; Becker, Kubo e Sadiq. Técnico: Imanol Barrenetxea.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Arda Güler (Brahim) e Modric; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA | REAL SOCIEDAD X REAL MADRID

Competição: 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25.

Data: 14 de setembro, sábado.

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián.

Horário: 16 horas (de Brasília).