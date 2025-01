Real Madrid x RB Salzburg: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e RB Salzburg entram em campo nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela penúltima rodada da Champions League.

O Real Madrid tem três vitórias e três derrotas e está na 20ª posição, com nove pontos, zona que garante vaga nos playoffs. Já o time austríaco, está em 32º com apenas 3 pontos, com remotas chances de classificação.

Palpites

Onde assistir

TNT e da Max (serviço de streaming).

Prováveis escalações

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Luka Modric e Ceballos; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlos Ancelotti.

RB Salzburg:

Alexander Schlager; Nicolás Capaldo, Amar Dedic, Samson Baidoo e Daouda Guindo; Bajcetic, Lucas Gourna-Douath e Mads Bidstrup; Kounfolo Yeo, Dorgeles e Petar Ratkov. Técnico: Thomas Letsch.